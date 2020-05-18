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برلمان

غسّلوا متوفى بكورونا وصلوا عليه | برلماني يطالب بتكريم أطباء مستشفى الباجور

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:51 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تحية قلبية لجيش مصر الابيض من طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الباجور للعزل الطبي بمحافظة المنوفية بعد قيامهم بتغسيل أحد المتوفين، متأثرا بفيروس كورونا "كوفيد 19" وأقاموا صلاة الجنازة عليه بعد رفض المغسلين وأهل المتوفى تغسيله والصلاة عليه. 

وطالب " زين الدين " في بيان له اصدره اليوم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القيام بتكريم هؤلاء الأطباء واطقم التمريض البواسل من جيش مصر الأبيض بعد قيامهم بهذا العمل البطولي الذي يؤكد بسالتهم وانهم لايترددون لحظة واحدة في تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها. 



وكان مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا قد أظهر طاقما طبيا من المستشفى وأعضائه يصلون على المتوفى بعد رفض أهل المتوفى تغسيله والصلاة عليه ومنهم الدكتور محمود طاهر والدكتور عبد الغنى الذى قيل أنها المرة الأولى التى يغسلان فيها حالة وفاة وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أصدر تعليماته بأخذ مسحات من الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل الباجور وذلك فى إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض وحرصًا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم.

وحرص محافظ المنوفية على دعم الأطقم الطبية نظرا لدورهم البطولى حيث وافق مسبقا على صرف مكافأة مالية 100 ألف جنيه كحافز للأطقم الطبية بمستشفى الباجور العام ومركز اليونسكو بسرس الليان تقديرًا لدورهم البطولى فى هذه المرحلة الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وجه خلال زيارته مسبقا لمستشفى الحميات بشبين الكوم بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى  تقديم خدمة جيدة.
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