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أخبار العالم

قرار سعودي بإنشاء الوكالة النسائية للشؤون التطويرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:49 م
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري
أصدر الرئيس العام لشؤون لشؤون الحرمين، الدكتور عبد الرحمن السديس، الاثنين، قرارًا بإعادة هيكلة وكالة المساعدة النسائية، وإمدادها بالكفاءات والطاقات المؤهلة.

وجاء نص القرار الذي نشرته رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها بموقع "تويتر": 

أولًا: إنشاء وكالة بمسمى وكالة الشؤون التطويرية النسائية، ويرتبط بها كل من (الوكيلة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية).

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ثانيًا: إنشاء وكالة مساعدة بمسمى الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية العلمية النسائية، وترتبط بوكالة الشؤون التطويرية النسائية.

ثالثًا: إنشاء وكالة مساعدة بمسمى الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وترتبط بوكالة الشؤون التطويرية النسائية.

وقال الهيئة في بيانها إن قرار إعادة هيكلة الوكالة المساعدة النسائية جاء بناء على تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيزًا لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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