أصابع كورونا.. علامة جديدة للفيروس تُحير العلماء

السعال و العطس و ضيق التنفس الذى قد يؤدى إلى التهاب رئوي حاد وارتفاع درجات حرارة الجسم كل هذه العلامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن يعتبر كورونا من أكثر الفيروسات التى حيرت العلماء ولم يظهر الكثير من التساؤلات حتى الأن.





فهناك بعض المصابون بفيروس كورونا المستجد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، على عكس البعض الأخر، و بات اعلماء فى حيرة حول أعراض فيروس كورونا





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أكتشف العلماء أن الطفح الجلدي وتورم القدمين لدى بعض المصابين بفيروس كورونا حيث تعاني الأصابع من تورم و احمرار يصاحبه ألم ومثير للحكة في بعض الأحيان وأطلق على هذه الأعراض اصابع كورونا، وفقا لما نشره سكاي نيوز.





تدير أستير فريمان، طبيبة الأمراض الجلدية في بوسطن، سجلًا دوليًا لفيروس كورونا ، بحيث يستطيع الأطباء حول العالم الإبلاغ عن حالات أعراض جلدية محتملة مرتبطة بالفيروسات ومن بين 500 تقرير منذ أواخر مارس، أورد نصفها بقعا تشبه بثور القدمين كما صرحت.





كشف الأطباء الأسبان فى تقارير آخرى بوجود ما يقرب من 375 مريض مصاب بفيروس كورونا مع وجود مجموعة من الشكاوى و المشاكل الجلدية.





نصحت الأكاديمية الأمريكية للامراض الجلدية بعدم الفزع و الذهاب إلى المستشفى إن كانت أصابعك هي مصدر القلق الوحيد دون أعراض أخرى.



