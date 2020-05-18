AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أصابع كورونا.. علامة جديدة للفيروس تُحير العلماء

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاجر هانئ
السعال و العطس و ضيق التنفس الذى قد يؤدى إلى التهاب رئوي حاد وارتفاع درجات حرارة الجسم  كل هذه العلامات تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن يعتبر كورونا من أكثر الفيروسات التى حيرت العلماء ولم يظهر الكثير من التساؤلات حتى الأن.

فهناك بعض المصابون بفيروس كورونا المستجد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، على عكس البعض الأخر، و  بات اعلماء فى حيرة حول أعراض فيروس كورونا.

اقرأ إيضا 

أكتشف العلماء أن  الطفح الجلدي وتورم القدمين لدى بعض المصابين بفيروس كورونا حيث تعاني الأصابع من تورم و احمرار يصاحبه ألم  ومثير للحكة في بعض الأحيان وأطلق على هذه الأعراض اصابع كورونا، وفقا لما نشره سكاي نيوز.

تدير أستير فريمان، طبيبة الأمراض الجلدية في بوسطن، سجلًا دوليًا لفيروس كورونا، بحيث يستطيع الأطباء حول العالم  الإبلاغ عن حالات أعراض جلدية محتملة مرتبطة بالفيروسات ومن بين 500 تقرير منذ أواخر مارس، أورد نصفها بقعا تشبه بثور القدمين كما صرحت.

كشف الأطباء الأسبان فى تقارير آخرى بوجود ما يقرب من  375 مريض مصاب بفيروس  كورونا مع وجود  مجموعة من الشكاوى و المشاكل الجلدية.

نصحت الأكاديمية الأمريكية للامراض الجلدية  بعدم الفزع و الذهاب إلى المستشفى إن كانت أصابعك هي مصدر القلق الوحيد دون أعراض أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة بريطانية تحذر من عَرَض جديد يشير للإصابة بفيروس كورونا

أصابع القدم.. أعراض جديدة للإصابة بكورونا..فيديو

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

3 دراسات مهمة عن كورونا.. مضادات الشيخوخة تحمي كبار السن من الموت.. 5 أعراض جلدية جديدة لـ الفيروس.. والسمنة تزيد خطر الوفاة بـ كوفيد 19

احترس.. هل الطفح الجلدي علامة مؤكدة على الإصابة بفيروس كورونا؟

ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق

ترشيحاتنا

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

في ذكرى ميلاده .. تعرف على عدد زيجات عبده الحامولي

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 32 مليون جنيه قبل العيد

ثراء جبيل: أنا ضد الرقابة على الفن وإن كنت في منصب إداري لن أمنع المشاهد الجنسية

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها