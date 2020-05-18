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وزير التموين يطمئن الشعب بوجود فائض في السلع الاستراتيجية تكفي ٥ أشهر

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:02 م
وزير التموين
وزير التموين
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ريهام فيكتور
قال وزير التموين الدكتور على مصيلحى، حول استعدادت الوزراة لعيد الفطر ، إن وزارة التموين تعمل طوال الوقت حتى فى مواعيد الاجازات والمواسم ، مؤكدا انه يطمئن الشعب المصرى أننا سبق ونوهنا على ان الاحتياطى الاستراتيجي لاى سلعه لا يقل عن ٤ شهور ولكن الان الاحتياطى لاى سلعه اساسية يصل إلى ٥ شهور.

واضاف الدكتور على مصيلحى ، فى حواره الخاص المذاع على فضائية " TEN " ، أن كلامنا يبنى على خطط وأسس ونظرًا للظروف التى نمر بها فى البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية ، كان هناك توجة استراتيجى بزيادة هذه الاحتياطيات وبالفعل تم توفير الاعتمادات الازمة سواء فى زيادة احتياطات القمح أو الزيوت وكافة السلع الرئيسية .

واشار وزير التموين إلى أن الاحتياطى الاستراتيجي مهم جدا حتى يكون هناك أمن غذائى حقيقى ونستطيع أن نتكلم ونتمتع فى الظروف الغير طبيعية التى تحدث فى العالم بوجود استقرار فى الأسعار و تواجد وتوفر السلع .

وتابع أنه ما كان وجود ذلك الا من خلال الاعتمادات المالية مع الرؤية الحقيقة للاستقرار والامن الغذائى الى جانب القدرة على التنفيذ كما وجه الشكر أيضًا الى كل العاملين بوزارة التموين ولعملهم الدؤب فى هذا المقام .

وأكد أن اليوم هو نصف الموسم المحلى ومن الواجب توجيه الشكر لكل الفلاحين والحاصدين والزارعين والجامعين وأيضًا التجار منوها الى ان اليوم لدينا ٢ مليون و ٧٢٠ الف فتقريبا ٣ مليون  طن خلال شهر واحد .

واوضح أن ظروف هذا العام مواتية للمحصول وفى نفس الوقت معدل توريد عالى جدا مقارنة بكل الاعوام الماضية ولكن لازال هناك قمح على الارض لذلك مازلنا مستمرين .
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