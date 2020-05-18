فنان شهير يصاب بنزيف فى المخ وينقل إلى المستشفى

نشر خلود المفرج ابنة الفنان الكويتي ​عبد العزيز المفرج​ الملقب بـ"شادي الخليج" تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيها عن نقل والدها الى المستشفى بعد تعرضه الى ازمة صحيحة شديدة وهى نزيف فى المخ.





وقالت خلود المفرج : "دعواتكم للوالد عبد العزيز المفرج شادي الخليج، يخضع الآن لعملية إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله".





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وتلقت خلود عديدا من التعليقات الايجابية التى تطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير وطالبوا محبيه بالدعاء له للخروج من هذه المحنة.





استطاع الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج ان يحترف الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج حيث بدأ مسيرته بأغنية عنوانها لي خليل حسين في سنة 1960.