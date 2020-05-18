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فن

سوزان نجم الدين تكشف مفاجأة فى برنامج رامز مجنون رسمى | شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:02 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن مفاجآت جديدة عن برنامج "رامز مجنون رسمى" والذى يقدمه الفنان رامز جلال والذى يعرض على قناة mbc مصر. 

وقالت سوزان نجم الدين فى لقاء لها باحدى القنوات العربية : "انها بعد انتهاء المقلب طالبت بتغيير التعاقد حيث كان الاتفاق فى البداية على برنامج حوارى مع الاعلامية اروى ولكن بعد ان تحول البرنامج الى مقالب فان هذا له تعاقد اخر. 

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واضافت سوزان نجم الدين قائلة : "لم اكن على علم بالمقلب كما ردد الكثير حيث كانت هناك دعوة من الاعلامية اروى لاجراء مقابلة تليفزيونية فقط ولكن فوجئت بعد ذلك بظهور رامز جلال. 

واوضحت سوزان نجم الدين قائلة : أننى كنت أرفض هذه النوعية من البرامج وكنت انتقد كل من يشارك فيها سواء مقدميهم او الضيوف المشاركين فى البرنامج. 

وكانت سوزان نجم الدين ظهرت مع الفنان رامز جلال فى برنامج "رامز مجنون رسمى" ولقت الحلقة نجاحا كبيرا خاصة انها ظهرت متماسكة كثيرا.   
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