الهدهد: الأزهر حمل أمانة الرسالة الإسلامية لشعوب العالم

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنّ الأزهر الشريف هو من حمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وعمل على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم البشرية ورقي الحضارة.





جاء ذلك خلال فعاليات محاضرة "دور الأزهر الشريف في صناعة العلم"، ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لـ40 إماما من إندونيسيا عبر الفيديوكونفرانس، كأول تجربة لتدريب الأئمة والوعاظ عن بعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.





وأشار الهدهد إلى الدور المهم الذي يلعبه الأزهر في صناعة العلماء القادرين على نشر الفكر الوسطي والإسلام الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يؤدي إلى الدمار والتفجير، من خلال التأكيد على المنهج الأزهري الوسطي الذي يدعو لقيم التعايش السلمي ونبذ العنف وقبول الآخر.





وفي الختام، أوضح الهدهد أنّ هناك سمات للشخصية الأزهرية، تميز العالم الأزهري عن غيره، وهي اعتزازه بالانتماء للأزهر، الاعتدال والتوسط ورفض الغلو والشطط، التنوع العلمي والثقافي، قبول الآخر وتفهم حجته.





وتستمر فعاليات الدورة على مدار شهر، ويشارك بها نخبة من علماء وأساتذة الأزهر الشريف.