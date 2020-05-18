AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الهدهد: الأزهر حمل أمانة الرسالة الإسلامية لشعوب العالم

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:25 م
ابراهيم الهدهد
ابراهيم الهدهد
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق  والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنّ الأزهر الشريف هو من حمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم، وعمل على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم البشرية ورقي الحضارة.

جاء ذلك خلال فعاليات محاضرة "دور الأزهر الشريف في صناعة العلم"، ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لـ40 إماما من إندونيسيا عبر الفيديوكونفرانس، كأول تجربة لتدريب الأئمة والوعاظ عن بعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشار الهدهد إلى الدور المهم الذي يلعبه الأزهر في صناعة العلماء القادرين على نشر الفكر الوسطي والإسلام الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يؤدي إلى الدمار والتفجير، من خلال التأكيد على المنهج الأزهري الوسطي الذي يدعو لقيم التعايش السلمي ونبذ العنف وقبول الآخر.

وفي الختام، أوضح الهدهد أنّ هناك سمات للشخصية الأزهرية، تميز العالم الأزهري عن غيره، وهي اعتزازه بالانتماء للأزهر، الاعتدال والتوسط ورفض الغلو والشطط، التنوع العلمي والثقافي، قبول الآخر وتفهم حجته.

وتستمر فعاليات الدورة على مدار شهر، ويشارك بها نخبة من علماء وأساتذة الأزهر الشريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السعودية تعلن موعد عيد الفطر المبارك

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

بالأسماء .. 7 صفقات تعمق جراح الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي

ريهام حجاج تحسم الجدل حول تجميل شفاهها

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

100 دولة تعلن دعمها لإجراء تحقيق مستقل حول أسباب تفشي وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب كورونا| تفاصيل