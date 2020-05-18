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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:11 م
استلام أبحاث طلاب
استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية
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قسم المحافظات

تابع محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، تسليم طلاب التعليم الفني للبحوث التطبيقية ، حيث تفقد مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بغرب الفيوم

وذلك، بحضور الدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم، ومدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم، بحضور محمد أبوالحارث مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية والعلاقات العامة بالمديرية. 

ويأتي ذلك ، تنفيذا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو البدء فى تسلم البحوث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية اعتبارا من أمس الأحد 17 مايو وحتى الخميس 4 يونيو 2020 م ، إلكترونيا وورقيا، للانتهاء من تسليم الأبحاث والبدء فى تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العامة وبدء أعمال الندب لامتحانات الثانوية الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يقدم كل طالب البحث ، حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف، اما التسليم إلكترونيا فمن خلال الدخول على منصة "إدمودو" التى يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا،new.edmodo.com.
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أكد عبدالله، خلال الجولة بالمدارس الفنية بضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب والطالبات، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، 

مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات بالمدارس خلال تقديم البحث للمدرسة، وكذلك اعتماد صورة طبق الأصل من البحث الذي تقدم به الطالب لإدارة المدرسة، وتسليمها للطالب بعد الإنتهاء من تقديم البحث.
وكيل تعليم الفيوم يتابع استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية
وكيل تعليم الفيوم يتابع استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية
وكيل تعليم الفيوم يتابع استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية
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