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أخبار البلد

7000 خارج الخدمة رغم الأزمة.. أطباء مارس 2020 لـ الحكومة: عايزين نشتغل

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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محمد غالي
طالب عشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2020 بسرعة ضمهم لمنظومة العمل وتكليفهم.

وأرسل الأطباء وعددهم 7000 طبيب شكوى لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، ود. على عبد العال رئيس مجلس النواب لحل مشكلتهم فى ظل رفضهم التكليف فى النظام الجديد الذى استحدثته وزارة الصحة، وثبت بالتجربة على 800 طبيب أن به عيوب هيكلية، وطالبوا بالتكليف على النظام القديم وهو ما ترفضه الوزارة.
 
وقال الأطباء إن المنظومة الصحية تحتاج إلى كل يد تمتد لها وكل طبيب ينضم إليها ليحمل معها عبء المسئولية ومساعدة وعلاج المواطنين فى هذه الظروف الطارئة التى تعيشها مصر فى ظل وباء كورونا داعين الحكومة لسرعة ضمهم لمنظومة العمل الصحى وحل أزمتهم مع التكليف.
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