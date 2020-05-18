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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من نزل العزل الصحي بالمدينة الشبابية

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه يجرى العمل في تجهبز نزل عزل صحي بالمدينة الشبابية ، من أجل تحويلها إلى حجر صحي لاستقبال الحالات الايجابية لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وشدد الغضبان، علي سرعة  تجهيز  المكان فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع اجهزة الصحة المختلفة بالمحافظة والتضامن الاجتماعي

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من عمل هيكل اداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لجميع العاملين من اطقم اطباء وتمريض واداريين وخدمات معاونة   بما يساعد علي سهولة وسرعة القيام بمهام العمل علي الوجه الاكمل  التجهيزات وكذلك التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة بمركز العزل  لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال ألحالات الايجابية.
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