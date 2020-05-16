بعد اتهامه إمام مسجد وسيدة.. محافظ بورسعيد يكشف سبب زيادة أعداد مصابي كورونا.. والأوقاف ترد

قال

وأكد الغضبان أن زيادة أعداد الإصابة مجددا جاء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم المسئولية من المواطنين تجاه أنفسهم وذويهم.





وكشف محافظ بورسعيد، في لقائه مع الأطقم الطبية فى المدينة الشبابية خلال جولة لتفقد استعدادها لاستقبال مصابى كورونا المستجد، عن أسرار انتشار فيروس كورونا بالمحافظة خلال الأيام الماضية، موضحا أنه يرجع إلى قيام أحد الأئمة بمسجد مريم بشارع الثلاثيني بعد الأذان بالصلاة ومن خلفه عدد من المصلين مما تسبب في انتقال الفيروس.





وأضاف أن انتقال الفيروس بين أهالي منطقة الزهور جاء نتيجة قيام أحد العمال المصابين بإقامة الصلاة أعلى سطح عمارته السكنية، مما أدى إلى زيادة أعداد المُصابين.





وأشار الغضبان إلى أن من أسباب الزيادة فى أعداد الإصابة سيدة ذهبت إلى القاهرة لشراء ملابس العيد وانتقل إليها الفيروس أثناء قيامها بالاختيار وقياس الموديلات، لافتا إلى أن السيدة تعاملت مع أكثر من 50 راكبا بالسوبر جيت خلال عودتها، وكذلك عدد من المخالطين لها.





كما كشف محافظ بورسعيد ، عن استغلال بعض الأهالي جمعية للمكفوفين لشرب الشيشة والتجمع، مؤكدًا أن الأمر كان من أهم الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس، مناشدا الأهالي "كل واحد يخلي باله من نفسه".





واعترض اللواء عادل الغضبان على سلوكيات بعض الأهالي الذين أقدموا على عمل إفطار جماعي وسحور جماعي، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتصدى لذلك وتمنع حدوث أي تجمعات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر الإصابة.





وطالب اللواء عادل الغضبان الأهالي باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والحفاظ على أنفسهم والعمل بنصائح وزارة الصحة لحماية أنفسهم وأبنائهم وأسرهم من مخاطر انتقال الفيروس.





من جانبه، نفى مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين ببورسعيد فى بيان ما تضمنته تصريحات المحافظ عن مشاركة الجمعية فى انتشار الفيرس بتقديم الشيشة.





وأكد مجلس الإدارة أن عمل الجمعية يقتصر على إيصال مساعدات أهل الخير من أبناء بورسعيد لأعضاء الجمعية دون عمل تجمعات حرصا منهم على صحة أعضاء الجمعية وذويهم ومساهمة منهم للدولة في إجراءاتها لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.





وأشار مجلس الإدارة إلى أن مواعيد عمل الجمعية يقتصر على الفترة الصباحية في فرعيها الكائنين بشارع كسرى وعادلي وشارع الصباح وأسوان بلوكات الكويت.





من جانبها، أكدت مديرية أوقاف بورسعيد، في بيان رسمي، أن الأئمة وجميع العاملين بالمديرية خالون تماما من أي إصابات بفيروس كورونا.





وأشار البيان إلى التزام العاملين بجميع تعليمات الوزارة بخصوص غلق المساجد والزوايا فى الجمع والجماعات.





جاء البيان ردا على بيان محافظ بورسعيد بأن من أسباب زيادة الأعداد بالمحافظة هو إقامة صلاة جماعة بمسجد مريم الكائن بشارع الثلاثيني عقب الأذان.