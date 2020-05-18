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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات عيد الفطر وتنفيذ قرارات الحكومة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتطبيق إجراءات وقرارات رئيس مجلس الوزراء المعلن عنها أمس لمنع التزاحم والاختلاط فى إجازة عيد الفطر المبارك  بكل حزم وقوة وعدم التهاون فى تطبيق أي منها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الموسع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبد  العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واكد  محافظ بوسعيد بان قرارات رئيس الوزارء تتضمن  أنه اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو سيتم غلق جميع المحال والمولات التجارية وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ، وحظر حركة المواطنين بدءًا من 5 مساءً وحتى 6 من صباح اليوم التالي وإيقاف وسائل النقل الجماعي وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

وأوضح محافظ بورسعيد  أن الهدف من تطبيق  الاجراءات  التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد  هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.

وناشد المحافظ  ابناء المحافظة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في خلال هذه الفترة حرصا علي سلامتهم وسلامة جميع افراد اسرهم .
 
 داعيا الله أن يأتى عيد الفطر علينا بالخير والسلام وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
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