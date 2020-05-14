AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى أولى الليالي الوترية.. لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 03:29 م
لفظ الجلالة يتجلى
لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
دائما ما تتجلى قدرة المولى عز وجل فى حياتنا لتؤكد عقيدة واحدة أن الله معنا فى كل لحظة نعيشها فى هذه الرحلة الدنيوية التى مهما طالت أو قصرت فتنتهى بموعد قدره رب العزة .

ومع بداية الليالى الوترية فى رمضان هذا العام الشهر المعظم والمتضمن فى أوله المغفرة وآخره العتق من النار والتى ربما تكون هذه الليلة هى ليلة القدر يظهر فى سماء الباسلة  لفظ الجلالة متصدر السماء .

والتقط أبناء بورسعيد من شرفات منازلهم في وقت حظر التجوال صورة ضوئية لسماء المحافظة يظهر بها لفظ الجلالة "الله" واضحًا.

وتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الصورة مستشهدين بعظمة الله في خلق السماء.

علي جانب آخر دعا أبناء الباسلة المولى عز وجل بزوال فيروس كورونا متخذين من ظهور الاسم الأعظم منجاة لاستجابة الدعاء.

واعتقد بعض المستخدمين أن ظهور الاسم الأعظم في ليلة فردية من ليالي رمضان ربما يكون بشري بليلة القدر.

علي الجانب الأخر وفي ظل إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمع والجماعة حرص الصائمين على أداء صلاة التراويح والتهجد الي الله في منازلهم داعين أن يكشف الله البلاء عن كل البشرية وان يعود الأمن والأمان ليسود العالم.

فى أولى الليالي الوترية.. لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد.. شاهد
فى أولى الليالي الوترية.. لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد.. شاهد
فى أولى الليالي الوترية.. لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعمال ليلة النصف من شعبان .. على جمعة يوصي بـ ٥ أمور وترديد هذا الدعاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحوائج

لماذا سميت ليلة النصف من شعبان بـ البراءة والغفران والقدر؟ معلومات لا تعرفها

متى موعد ليلة القدر 2020 بالهجري والميلادي .. وعلاماتها الصحيحة

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم ؟.. أسرار لا تعرفها عن الليلة المباركة

ماذا يحدث في ليلة القدر؟

ليلة القدر وعلاماتها .. موعدها وفضلها ودعاؤها وإحياؤها

ترشيحاتنا

خطر على الأمن القومي.. قرار جديد من ترامب ضد هواوي

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

إبراهيم سعيد لـ خالد الغندور: ياريت كل المدافعين تكون وائل جمعة

بث مباشر لفعاليات الصلاة من أجل الإنسانية من مختلف أنحاء العالم

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

نص كلمة شيخ الأزهر في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا

بعد تصديق الرئيس السيسى.. شروط الحصول على العلاوات الخمس وموعد الزيادة

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

إريتريا العراقة والتاريخ.. قصة أول مسجد فى أفريقيا

بـ نظارات غريبة.. زينة تتألق بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد