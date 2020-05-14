فى أولى الليالي الوترية.. لفظ الجلالة يتجلى بسماء بورسعيد.. شاهد

دائما ما تتجلى قدرة المولى عز وجل فى حياتنا لتؤكد عقيدة واحدة أن الله معنا فى كل لحظة نعيشها فى هذه الرحلة الدنيوية التى مهما طالت أو قصرت فتنتهى بموعد قدره رب العزة .





ومع بداية الليالى الوترية فى رمضان هذا العام الشهر المعظم والمتضمن فى أوله المغفرة وآخره العتق من النار والتى ربما تكون هذه الليلة هى ليلة القدر يظهر فى سماء الباسلة لفظ الجلالة متصدر السماء .





والتقط أبناء بورسعيد من شرفات منازلهم في وقت حظر التجوال صورة ضوئية لسماء المحافظة يظهر بها لفظ الجلالة "الله" واضحًا.





وتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الصورة مستشهدين بعظمة الله في خلق السماء.





علي جانب آخر دعا أبناء الباسلة المولى عز وجل بزوال فيروس كورونا متخذين من ظهور الاسم الأعظم منجاة لاستجابة الدعاء.





واعتقد بعض المستخدمين أن ظهور الاسم الأعظم في ليلة فردية من ليالي رمضان ربما يكون بشري بليلة القدر.





علي الجانب الأخر وفي ظل إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمع والجماعة حرص الصائمين على أداء صلاة التراويح والتهجد الي الله في منازلهم داعين أن يكشف الله البلاء عن كل البشرية وان يعود الأمن والأمان ليسود العالم.



