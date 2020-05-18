AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار الذهب

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:36 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ارتفعت اسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 4 جنيهات علي الأقل منذ بداية التعاملات.

وقال ايهاب واصف نائب رئيس غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا سجل 768 جنيه في منتصف التعاملات مقابل 764 جنيها مسجلة في بداية التعاملات .

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 877 جنيه مقابل873  جنيها في بداية التعاملات.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 658 جنيها في منتصف التعاملات مقابل  654  جنيها مستهل تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6144 جنيه بعد ان كان 6112 جنيها صباح اليوم.

وسجل سعر الذهب العالمي  نحو 1765 دولار، كأعلي قيمة له منذ 2013.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 3-5-2020

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020

الذهب يتراجع 4 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

أسعار الذهب الثلاثاء 12-5-2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

الذهب يرتفع 2 جنيه في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

سيتاح للجميع.. الرئيس الصيني يطمئن العالم بشأن لقاح كورونا

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: ناقوس الخطر دق مبكرا بشأن وباء كورونا

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

على شرف عودة الدوري.. اتحاد الكرة يقيم حفل إفطار لـ الكاف اليوم

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكل فى العيد.. اعرف السعرات الحرارية للكحك

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

بفارق 20 مليون جنيه استرليني.. تراجع ترتيب ملكة بريطانيا في قائمة أثرياء المملكة المتحدة