زيادة جديدة في أسعار الذهب

ارتفعت اسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 4 جنيهات علي الأقل منذ بداية التعاملات.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وقال ايهاب واصف نائب رئيس غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا سجل 768 جنيه في منتصف التعاملات مقابل 764 جنيها مسجلة في بداية التعاملات .
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 877 جنيه مقابل873 جنيها في بداية التعاملات.
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 658 جنيها في منتصف التعاملات مقابل 654 جنيها مستهل تعاملات اليوم.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6144 جنيه بعد ان كان 6112 جنيها صباح اليوم.
وسجل سعر الذهب العالمي نحو 1765 دولار، كأعلي قيمة له منذ 2013.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.