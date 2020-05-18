البرنس و100 وش .. تحرك عاجل من البرلمان ضد مسلسلات رمضان

تقدم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام بخصوص عدد من المسلسلات منهم مسلسل "البرنس"، لأن به إشارات صريحة لزنا المحارم والإدمان وقتل الإخوات لإخواتهم ولأولاد إخواتهم في حين أن مسلسل (100 وش) يعلم السرقة والنصب وهناك مسلسلات أخرى ليس لها معنى أو هدف، وأنها مجرد إيفيهات بدون هدف، وليست كوميدية، ولكن بها إيحاءات جنسية أو تهريج بدون هدف.









وأضاف النائب: "هناك مسلسل خصص حلقة بالتهريج على كلمة (القاهرة) (بالقاهزة) هذا إلى جانب الأغاني الشعبية المعروفة بـ"المهرجانات" والأعمال الفنية الهابطة المنتشرة"، واصفا إياها بالجراثيم المجتمعية" التي يجب على الدولة مواجهتها واستئصالها.









كما طالب بمقاطعة وسائل الإعلام لها لأنها سبب رئيسي في فساد أخلاقيات الطلاب والشباب بصفة عامة.









وأرجع نبيل بولس انتشار العنف داخل المدارس بين الطلاب وتدني المستوى الثقافي والأخلاقي بين فئات الشباب بشكل عام إلى انتشار الأعمال الفنية "الهابطة" التي يقتدي بها الطلاب.







