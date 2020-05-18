"بنك القاهرة" و"أهل مصر" يشهدان افتتاح مركز للحجر الصحى لمصابي كورونا

انطلقت مراسم الافتتاح الرسمى لمركز الحجر الصحى، الذى جاء نتاجًا لسبل التعاون المشترك بين "بنك القاهرة" و"مؤسسة أهل مصر للتنمية"، حيث قاما بتجهيز المركز خلال فترة زمنية وجيزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فى خطوة تستهدف مساندة أجهزة الدولة والقطاع الطبى فى مصر لأداء مهمتهم بكفاءة فى مواجهة انتشار الفيروس.





وشهدت مراسم الافتتاح، القيام بجولة تفقدية لكل التجهيزات التى تم تنفيذها بالمركز، بكامل طاقته الاستيعابية والبالغة نحو 200 سرير، كما تم استعراض آليات العمل بالمركز منذ دخول الحالات المصابة بكورونا، وبروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة.





وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة "تربطنا شراكة إستراتيجية بمؤسسة أهل مصر للتنمية والتى نتج عنها تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، أبرزها ما نشهده اليوم من افتتاح هذا المركز المتكامل الذى جرى العمل به على قدم وساق لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فى أسرع وقت ممكن تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة المصرية".





وتابع فايد أنه فى إطار تلك الشراكة، قام البنك بضخ 60 مليون جنيه تم توجيهها لمستشفى أهل مصر كأول مستشفى متخصص فى علاج الحروق بالمجان، إيمانًا من البنك بأهمية هذا الصرح الطبى، مشيدًا بالجهود المتواصلة التى تبذلها مؤسسة أهل مصر للتنمية بالتعاون مع بنك القاهرة لتقديم كل ما يلزم مجتمعنا المصري فى كافة الظروف والتحديات.





ومن جانبها، أعربت د.هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن تقديريها لشراكتها مع بنك القاهرة، مؤكدة أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لم تكن لتنفذ لولا تكاتف الجميع من أجل القيام بالدور المجتمعي لمساندة ودعم خطة الدولة لمكافحة المرض، وموضحة أنه من الضروري التعاون بين الجميع لتوفير كل ما يلزم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى مهمتهم الصعبة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



