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فن

محمد رمضان يحتل تريند يوتيوب ويستحوذ على 9 مراكز بين الأكثر مشاهدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة له من مسلسل البرنس معلنا فيها عن تصدره تريند موقع يوتيوب مصر، وذلك من خلال وجود 9 حلقات منه على رأس المشاهدات.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلًا: "النهاردة ٩ مراكز على تريند يوتيوب مصر الحمد لله #البرنس #رضوان_البرنس".

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مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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