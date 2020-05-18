البرنس الحلقة 24.. أحمد زاهر يخطط لقتل محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها قتل "كتكت"، الذي قام بدوره الفنان دياب، ذلك بعد أن استأجره أشقاء " محمد رمضان" للتخلص منه.
قام "فتحي" وأشقاؤه بدفن جثة "كتكت" ويقررون البحث عن "مريم" ابنة "رضوان" كي ينشغل بالبحث عنها.
أيضا طلب" فتحي " " أحمد زاهر " من "حمادة" محمد مهران، أن يقوم بوضع "سم" ل رضوان.
تلقى "فتحى" اتصالا هاتفيا من "كيلانى" ويخبره بأنه يعلم مكان ابنة "رضوان".
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.