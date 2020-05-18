عبدالعزيز: شركات المقاولات تستفيد من مبادرة المركزي لقروض المشروعات الصغيرة بـ 5% فائدة

لين ، إنه لا صحة لتجاهل صغار المقاولين فى المبادرة الجديدة التى أطلقها البنك المركزى لتوفير 100 مليار جنيه لدعم المشروعات المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا. قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي للمقا و ، إنه لا صحة لتجاهل صغار المقاولين فى المبادرة الجديدة التى أطلقها البنك المركزى لتوفير 100 مليار جنيه لدعم المشروعات المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا.

















وأوضح عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن المبادرة التى تقرر ضم شركات المقاولات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه لها بفائدة 8%، بينما الاتحاد وقع بالفعل بروتوكول تعاون مع عدة بنوك حكومية والصندوق الاجتماعى للتنمية لضم شركات المقاولات الصغيرة لقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% فقط.









وتابع، بالفعل لدينا نحو 2700 مقاول متعاملين مع البنك الأهلى فى إطار هذه المبادرة وعدد مقارب لهم مع بنك مصر، وعدد آخر ببنك القاهرة بخلاف المقاولين المتعاملين مباشرة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.









وأشار عبدالعزيز، إلى أن بنكى الأهلى ومصر بناء على بروتوكولات للتعاون واتفاق مع البنك المركزى ودعم وتوجيه رئاسي، قد خصصا نحو 70 مليار جنيه لاقتراض المقاولين بالفعل، وقبل حتى أزمة كورونا.









وأضاف أن محافظ البنك المركزى منح تعليمات قوية للإسراع بإجراءات منح هذه القروض خاصة فى الظرف الراهن.







