AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حسن عبد العزيز: سداد الحكومة لمتأخرات شركات المقاولات ينقذ 6 ملايين عامل

السبت 16/مايو/2020 - 12:56 م
المهندس حسن عبدالعزيز
المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك مديونيات كبيرة لعدد من شركات المقاولات لدى الدولة مقابل قيامها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية.

وأوضح عبدالعزيز لـــ"صدى البلد"، أن تأخير سداد المديونيات يتسبب فى تعثر الشركات وعجز بعضها عن الاستمرار فى العمل بنفس المعدلات وبنفس عدد العمالة التى تقوم بتشغيلها ، لذا فهذا المطلب يضمن استمرار الشركات فى العمل بكامل قوتها، ويحفظ فرص العمل لعدة ملايين من العمال يتراوح عددهم فى أقل التقديرات من 6 إلى 8 ملايين عامل.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، إن الدولة تضخ حجما كبيرا من الاستثمارات فى المشروعات القومية الطرق والكبارى والبنية التحتية والإسكان، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل جيدة وكافية، ولكن التعثر أو التأخير فى سداد المديونيات يهدد الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا:

وأوضح، أن الشركات حاليا تسعى لاستكمال مشروعاتها والالتزام بالمدى الزمنى للمشروعات وفى نفس الوقت تلتزم باجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، مما يكلفها ماديا بشكل كبير، لأنها حاليا ملتزمة بتوفير مساكن لعدد أكبر من العمال لتقليل الانتقال، والتطهير والتعقيم اليوم للموقع ووسائل المواصلات التى تنقل العمال.

وأشار، إلى أن من بين الأعباء المالية التى تتحملها الشركات توفير سيارات إسعاف ببعض المواقع وتوفير شخص ذو خلفية طبية لعمل فحص يومي للعاملين بالمواقع المختلفة.

وتابع، أن الشركات تتحمل كذلك توفير الطعام للعمالة للتأكد من سلامته وتحدد لهم أماكن تناول الطعام، لأن العاملين فى المشروعات يفضلون التجاور خلال الاستراحات ووقت الوجبات وتحرص الشركات على توقف هذه التجمعات فى الفترة الحالية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

القابضة للتشييد: العمالة الزائدة وتراجع حجم الأعمال أبرز الضغوط على شركات المقاولات

مطالب بتخفيض عدد العاملين في المقاولات والتشييد.. وخبراء يقترحون قيام الشركات بإجراءات صحية بالمواقع مع سداد نسبة من الأجور من أرباحها.. وعلى الدولة تأجيل تسليم المشروعات 6 أشهر

اتحاد المقاولين: البنك المركزى أهمل الشركات الصغيرة فى مبادرته لدعم القطاع

حسن عبدالعزيز: زيادة مدة خطاب الضمان لــ3 سنوات أبرز تيسيرات المركزى لقطاع المقاولات

قيادي بمستقبل وطن: قرار ضم شركات المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه سيخفض من الأعباء التمويلية

البنك المركزي يدعم الإسكان لعبور أزمة كورونا.. توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه لتشمل شركات المقاولات.. وخبراء: زيادة مدة خطاب الضمان لـ3 سنوات أبرز التيسيرات

ترشيحاتنا

سعيد جدًا.. السفير الصيني يوجه رسالة هامة للحكومة المصرية

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ١٦-٥-٢٠٢٠

في العشر الأواخر.. علي جمعة يوصى بمناجاة الله والدعاء بهذا الاسم

لحظة تفجير برجي التبريد لمحطة الطاقة النووية.. شاهد

صحة الدقهلية تكشف حقيقة وفاة طبيبة ووالدتها ووالدها بكورونا

تزامنا مع عيد ميلاده.. زوجة عادل إمام تخطف الأنظار في ظهور نادر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية