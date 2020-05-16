حسن عبد العزيز: سداد الحكومة لمتأخرات شركات المقاولات ينقذ 6 ملايين عامل





وأوضح عبدالعزيز لـــ"صدى البلد"، أن تأخير سداد المديونيات يتسبب فى تعثر الشركات وعجز بعضها عن الاستمرار فى العمل بنفس المعدلات وبنفس عدد العمالة التى تقوم بتشغيلها ، لذا فهذا المطلب يضمن استمرار الشركات فى العمل بكامل قوتها، ويحفظ فرص العمل لعدة ملايين من العمال يتراوح عددهم فى أقل التقديرات من 6 إلى 8 ملايين عامل.





وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، إن الدولة تضخ حجما كبيرا من الاستثمارات فى المشروعات القومية الطرق والكبارى والبنية التحتية والإسكان، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل جيدة وكافية، ولكن التعثر أو التأخير فى سداد المديونيات يهدد الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.





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وأوضح، أن الشركات حاليا تسعى لاستكمال مشروعاتها والالتزام بالمدى الزمنى للمشروعات وفى نفس الوقت تلتزم باجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، مما يكلفها ماديا بشكل كبير، لأنها حاليا ملتزمة بتوفير مساكن لعدد أكبر من العمال لتقليل الانتقال، والتطهير والتعقيم اليوم للموقع ووسائل المواصلات التى تنقل العمال.

وأشار، إلى أن من بين الأعباء المالية التى تتحملها الشركات توفير سيارات إسعاف ببعض المواقع وتوفير شخص ذو خلفية طبية لعمل فحص يومي للعاملين بالمواقع المختلفة.

وتابع، أن الشركات تتحمل كذلك توفير الطعام للعمالة للتأكد من سلامته وتحدد لهم أماكن تناول الطعام، لأن العاملين فى المشروعات يفضلون التجاور خلال الاستراحات ووقت الوجبات وتحرص الشركات على توقف هذه التجمعات فى الفترة الحالية.