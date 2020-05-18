البرلمان يوافق على مد إيقاف العمل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة عامين.. عبد العال يطالب الحكومة بتقديم دعم أكبر للمزارعين.. وأبو العينين: مطلوب استحداث نظام معاشات للفلاح

يجب دعم الفلاحين ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

الاهتمام بالزراعة قضية أمن قومى ومطلوب وضع سياسات تشجع على تحقيق الأمن الغذائى احيى الدور الوطني للفلاحين وحرصهم على استمرار الإنتاج رغم كورونا المزارع أضعف حلقات التداول ولابد من مؤسسات قوية تعبر عن صوت الفلاحين لابد من تفعيل قانون التأمين الصحى واستحداث نظام معاشات للفلاح وتفعيل التكافل الزراعى والزراعة التعاقدية





ضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة. وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بـ، فى مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة.





يقضى المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017.





وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.





وتضمن القانون مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.





المادة الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.





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رأي لجنة الخطة والموازنة تضمن ان مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.





و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين، فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة اثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلين.





وأشار معيط الى ان القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية.









وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "هذا الإجراء يستوجب تقديم الشكر للقيادة السياسية والحكومة، لأنه جاء فى إطار تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، حيث يخفف الأعباء الضريبية عن الفلاحين لمدة عامين بعد وقف العمل به ثلاثة أعوام منذ 2017، وهو ما يستوجب توجيه الشكر لهم".





وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".





وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد.





وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادي يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة".



