المفتي يكشف فضل الصيام وشفاعته للإنسان ..فيديو

أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وسبيل أرضه ووطنه يشفع لـ 70 من أقاربه.

أن الصيام يكون شفيعا لأن الصائم يبذل مجهودا في صومه والامتناع عن المحظورات بسبب الصيام فهو حركة تفاعلية مع النفس وجهاد ضد النفس وسيأتي الصوم ليكون شفيعا للإنسان مثل القرآن يوم القيامة ويقول لقد منعته من كل شيء في الدنيا.

وأكد المفتي أنه ثبت في الحديث الشريف أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وفي رواية لأقاربه.





وأوضح المفتي، أن عائلة الشهيد الكبيرة من حقها أن تفرح رغم كل الحزن والفراق، متابعا أنه إذا نظرنا في مكانته وفيما هو فاعل سنجد الفرحة وعدم الحزن.





وأكد المفتي، أن الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله عز وجل لا يتوقعه أحد.