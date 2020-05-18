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المفتي يكشف فضل الصيام وشفاعته للإنسان ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:11 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الجميع يحتاج للشفاعة في الوقت الصعب أو الأزمة ونحتاج لشفاعة الرسول يوم القيامة في موقف تشيب فيه الولدان؛ موضحا أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وسبيل أرضه ووطنه يشفع لـ 70 من أقاربه.

وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصيام يكون شفيعا لأن الصائم يبذل مجهودا في صومه والامتناع عن المحظورات بسبب الصيام فهو حركة تفاعلية مع النفس وجهاد ضد النفس وسيأتي الصوم ليكون شفيعا للإنسان مثل القرآن يوم القيامة ويقول لقد منعته من كل شيء في الدنيا.

وأكد المفتي أنه ثبت في الحديث الشريف أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته وفي رواية لأقاربه.

وأوضح المفتي، أن عائلة الشهيد الكبيرة من حقها أن تفرح رغم كل الحزن والفراق، متابعا أنه إذا نظرنا في مكانته وفيما هو فاعل سنجد الفرحة وعدم الحزن.

وأكد المفتي، أن الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله عز وجل لا يتوقعه أحد.

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