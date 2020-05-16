حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضع في رمضان.. المفتي يجيب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة الحامل خفف الله عليها بسبب ظروف الحمل.





المرأة الحامل تتابع مع الطبيب الخاص بها وإذا صرح لها بالإفطار في شهر رمضان فلا مانع من ذلك وعدة من أخر ". أضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"أيامأخر





وتابع شوقي علام:" على المرأة الحامل أن تفطر حال تصريح الطبيب لها بالإفطار في شهر رمضان، وفي حال إنجاب المرأة للطفل الرضيع يمكنها ان تفطر في شهر رمضان غذا كان الصيام يؤثر على اساليب التغذية السليمة والرضاعة للطفل".





واكمل شوقي علام:" على المراة الحامل او التي ترضع أن تصوم الأيام التي أفطرت فيها في أيام اخرى، وفي حال استمرار العذر مع المرأة نتيجة الحمل او الرضاعة فعليها إطعام مسكينا عن كل يوم أفطرته".



