صوم غير المحجبة.. المفتي يحسم الجدل | شاهد

« وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا». قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الحجاب من الأمور المفروضة على المرأة المسلمة، ويفرض عليها ستر بدنها إلا وجهها وكفيها وذلك وفقا لقوله تعالى





وأوضح علام، في فيديو له، أن قبول الأعمال مرجعها إلى الله وعلى المسلم أن يلتزم بكل أمور الشريعة ولا يغني شيء عن آخر وكل له وثوابه وكل له حكمه المفروض على الإنسان أداءه من حيث التكاليف.









وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف.





وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟)، أن الواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي، مُشيرًا الى أن المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.



