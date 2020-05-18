AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ما هو عادى أهو.. خالد سليم ينشر فيديو من الحجر المنزلي على تيك توك.. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى
اتجه الفنان خالد سليم لتطبيق تيك توك لكسر حالة الملل من الحجر المنزلى الذى يخضع له بسبب فيروس كورونا. 

ونشر خالد سليم فيديو عبر صفحته الرسمية فيديو من منزله عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهر خالد سليم وهو يقوم بتقليد أحمد حلمي على أغنية عادي أهو.

يذكر أن خالد سليم اعتذر لجمهوره عن عدم طرح الكليب الجديد "اللي فات مات" الذي يراهن عليه بشدة نظرا للمجهود الكبير المبذول فيه ، وأنه رأى أن التوقيت غير مناسب حاليا، مقدما وعده للجمهور بإطلاقه بعد تخطي الأزمة بسلام. 

"اللي فات مات" أحدث كليبات خالد سليم من كلمات وألحان وتوزيع أمير محروس، ومن إخراج ريشة سركيس، وانتهى من تصويره بلبنان خلال الأيام الماضية، وهو باكورة تعاونه مع إحدى شركات الإنتاج اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يمنع خالد سليم من طرح كليب «اللي فات مات».. شاهد

بسبب الكورونا.. خالد سليم يؤجل طرح كليب اللي فات مات

منهم باتمان وأڤاتار.. أعمال توقفت بسبب فيروس كورونا

الليلة .. أحمد جمال يحتفل مع جمهوره أون لاين

أحمد جمال يحتفل مع جمهوره بعيد ميلاده على إنستجرام

كل سنة وكل أخواتي بخير.. خالد سليم يحتفل بعيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

آخر كلمات معاون نائب محافظ القليوبية قبل وفاته بـ كورونا

جبتلنا الكلام.. رئيس البرلمان ينتقد إقامة نائب مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 535 إصابة جديدة بـ كورونا.. و 15 حالة وفاة

وفاة جديدة بين الصحفيين بفيروس كورونا

فيديو جراف.. موعد انكسار موجة الطقس الحار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك