ما هو عادى أهو.. خالد سليم ينشر فيديو من الحجر المنزلي على تيك توك.. شاهد

اتجه الفنان خالد سليم لتطبيق تيك توك لكسر حالة الملل من الحجر المنزلى الذى يخضع له بسبب فيروس كورونا.





ونشر خالد سليم فيديو عبر صفحته الرسمية فيديو من منزله عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.





وظهر خالد سليم وهو يقوم بتقليد أحمد حلمي على أغنية عادي أهو.





يذكر أن خالد سليم اعتذر لجمهوره عن عدم طرح الكليب الجديد "اللي فات مات" الذي يراهن عليه بشدة نظرا للمجهود الكبير المبذول فيه ، وأنه رأى أن التوقيت غير مناسب حاليا، مقدما وعده للجمهور بإطلاقه بعد تخطي الأزمة بسلام.





"اللي فات مات" أحدث كليبات خالد سليم من كلمات وألحان وتوزيع أمير محروس، ومن إخراج ريشة سركيس، وانتهى من تصويره بلبنان خلال الأيام الماضية، وهو باكورة تعاونه مع إحدى شركات الإنتاج اللبنانية.