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أخبار العالم

الإمارات تعدل مواعيد حظر التجول وتخفف إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن دولة الإمارات اليوم، الإثنين، تعديل مواعيد "التعقيم الوطني" أو حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك، في تخفيف جزئي للقيود والإجراءات الاحترازية.

وقال سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن  الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات إنه تم تعديل مواعيد حظر التجول "التعقيم الوطني" لتصبح من الساعة 8 مساءً، وحتى 6 صباحًا.

وأضاف أن المواعيد الجديدة ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من رمضان الجاري ، وحتى إشعار آخر.

وتابع أن المراكز التجارية ستفتج أبوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الـ7 مساءًن وذلك مع تطبيق المعايير والتدابير الاحترازية كافة.

وشددت الهيئة على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، مضيفًا "ندعو  إلى تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة.

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