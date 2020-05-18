الإمارات تسجل 823 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الإمارات اليوم الاثينين ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات، آمنة الضحاك، إن الإمارت سجلت 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من جنسيات مختلفة، ليصل الإجمالي إلى 224 حالة.





وسجلت الإمارات 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 24.190 إصابة.





وتعافى 1065 شخصا جديدا، ليصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في اللإمارات إلى 9577 شخصا.





وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات أنه تم تعديل مواعيد حظر التجول "التعقيم الوطني" لتصبح من الساعة 8 مساءً، وحتى 6 صباحًا.





وأضاف أن المواعيد الجديدة ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من رمضان الجاري ، وحتى إشعار آخر.





وتابع أن المراكز التجارية ستفتج أبوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الـ7 مساءً وذلك مع تطبيق المعايير والتدابير الاحترازية كافة.



