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رياضة

أخبار الأهلي.. وليد أزارو يعود للنادي..7 صفقات تعمق جراح الفريق

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:43 م
وليد ازارو
وليد ازارو
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ياسمين تيسير

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


حسم خالد العطوي، المدير الفني للاتفاق السعودي، موقف وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.


قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صرف كل المستحقات المالية الخاصة بـ أندية مسابقاتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.


تسود حالة من الغموض على مستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة فى ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفنى للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.


يواجه مسئولو الأهلي والزمالك صعوبات بالغة في حسم مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.

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