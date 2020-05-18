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محافظات

الدفع بـ 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين في المحلة الكبرى

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:09 م
أعمال الرصف بمنطقه
أعمال الرصف بمنطقه أبو شاهين
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احمد علي
قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن أعمال الرصف بنطاق المحافظة تتم وفقا لمعايير الجودة والأمان ، مشيرا إلى أنه جار الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصا على تيسير الحركة المرورية.



من جانبه، قام اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، برفقة نائب رئيس حي ثان ومسؤول لجنة المشروعات بالحي لمياء عبد اللطيف، بمتابعة آخر مستجدات أعمال الرصف بمنطقه أبو شاهين بحي أول المحلة الكبرى.


أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم الدفع ب 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين، موضحا أن الأعمال الجارية الخاصة بأعمال التطوير بمنطقة أبو شاهين ، تقوم على نطاقين، حيث يتضمن النطاق الأول منطقة السوق والفرن والعمارات المجاورة لهم، حيث تم تغيير خطوط الصرف المنزلية والأرضية وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بألوان ثابتة ذات هوية بصرية، والنطاق الثاني بجوار مدرسة المحلة الثانوية بنين، ومدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية، حيث تم تغيير خط الصرف الرئيسي بها.
الدفع بـ 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين في المحلة الكبرى
الدفع بـ 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين في المحلة الكبرى
الدفع بـ 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين في المحلة الكبرى
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