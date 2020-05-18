الدفع بـ 14 سيارة لاستكمال أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين في المحلة الكبرى

قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن أعمال الرصف بنطاق المحافظة تتم وفقا لمعايير الجودة والأمان ، مشيرا إلى أنه جار الرصف بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصا على تيسير الحركة المرورية.













من جانبه، قام اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، برفقة نائب رئيس حي ثان ومسؤول لجنة المشروعات بالحي لمياء عبد اللطيف، بمتابعة آخر مستجدات أعمال الرصف بمنطقه أبو شاهين بحي أول المحلة الكبرى.







