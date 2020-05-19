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رمضان عبد المعز عن مشاركته في الاختيار: أمير كرارة سألني عن استناد التكفيريين لآراء ابن تيمية وبرَّأتُه

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:59 ص
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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هاني حسين
قال  الداعية الشيخ رمضان عبد المعز،  تعليقا عن مشاركته في مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسى،: "أنا في غاية السعادة للمشاركة في عمل وطني تاريخي لدعم الدولة وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بحياتهم لصالح وطنهم".

وأضاف رمضان عبد المعز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، :"  عندما دُعيت للمسلسل؛ وافقت وقابلت المخرج بيتر ميمي، وقال لي حضرتك هتقعد على الكرسي، وهيقعد جنبك الفنان امير كرارة، وحضرتك هتكلم الجنود، وسألوني عن التكفير، وشرحتها في المسلسل".

وتابع رمضان عبد المعز:" أمير كرارة قال لي إن التكفيريين يستندون إلى آراء ابن تيمية، ورديت وقمت بتبرئة ابن تيمية لأن الإسلام علمنا الانصاف والعدل".

وأكمل رمضان عبد المعز:"  لدينا آراء الأئمة العظام ونقدرهم ولكن لا نقدسهم، وابن تيمية قال إن الخوارج في ضلال وكيف يقتل الخوارج الناس باسم ابن تيمية  إذا كان ابن تيمية ضد الخوارج ".

واستطرد رمضان عبد المعز:" ولا نتفق مع فتاوى ابن تيمية كلها ، وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
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