رمضان عبد المعز: الصديق الصالح ينفع يوم القيامة.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن

التقي الصالح ينفع فى الآخرة، مثل الشفيع الذى يدافع عنك، مستشهدا بقول الله تعالى: "الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ".