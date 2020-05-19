غيير أعمدة الإنارة المتهالكة.. مطلب أهالي عزبة التعاون بالإسماعيلية..صور

شكا المواطن هانى محمد على ، مقيم بمنطقة فايد ابو سلطان عزبة التعاون محافظة الإسماعيلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الأنارة بعزبة التعاون، وعدم وجود متابعة من المجلس المحلى لتغيير الأعمدة المتهالكة.

ويقول فى رسالته: هالك أعمدة الإنارة بعزبة التعاون وعدم وجود متابعة من المجلس المحلى لتغير الأعمدة المتهالكة، مما قد يؤدى إلى سقوط أحد هذه الاعمدة على المارة من الاهالى او المنازل بالقرية والتى قد تحدث حرائق نتيجة تلامس أسلاك الكهرباء أو حوادث صعق بسبب سقوط أى من هذه الأعمدة.

وناشد القارئ على سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01095921230

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360