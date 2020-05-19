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محافظات

إصابة 4 حالات بكورونا وتعافي حالتين في دمياط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:12 ص
كورونا
كورونا
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زينب الزغبي

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة.



وأشار طلحة الى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل واخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات.


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وأضاف ،أن عدد المتوفين جراء الفيروس بالمحافظة بلغ 38 حالة وفاة وخرج اليوم من مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة حالتان بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.



وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.

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