بدون حرمان.. كيفية تناول الحلويات بدون زيادة وزنك.. فيديو

لا يقدر الكثير على التنازل عن الحلويات فى رمضان ويتساءل الكثيرون عن ضرورة الامتناع فى رمضان.
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أكد الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية،أنه يمكن تناول الحلويات بمعدل قطعة صغيرة مرتين فى الأسبوع أو تناولها يوما بعد يوم .
لفت استشاري التغذية العلاجية أن رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد ولذلك يجب الاهتمام في الإفطار بتناول الأطعمة التي تزيد من قوة الجهاز المناعي.
وقال الدكتور سمير نيروز، خلال استضافته ببرنامج استشارة المذاع على موقع صدى البلد، أن الخضروات والفاكهة غنية بالالياف والمعادن التي يحتاجها الجهاز المناعي فهي تقويه وتجعله بحالة أفضل.
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