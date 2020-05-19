جامعة القاهرة: المدن تستوعب 4000 شخص من المصريين العالقين بالخارج

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة: إن المدينة الجامعية تستوعب 4000 شخص من المصريين العالقين بالخارج وسيتم العمل على ذلك.





وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه يتم تطهير جميع المدن الجامعية، واستمرار العزل الاجتماعي.





وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة لتجهيز المدن الجامعية لتكون مقرا للحجر الصحي خلال 90 يوما .





وأشار الدكتور محمود علم الدين إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا له تأثير علي الجهاز المناعي.



