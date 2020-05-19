مفيد فوزي يكشف حقيقة تسبب أم كلثوم في رفده.. فيديو

كشف الإعلامي مفيد فوزي ، حقيقة «رفد» المطربة أم كلثوم له.





وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": " أم كلثوم لم ترفدني لكن طالني غضبها ولابد ان اعترف ان غضب ام كلثوم حاد".





واضاف مفيد فوزي: "كنت بعمل برنامج بعنوان "اوافق امتنع" والمذيعة كانت سناء منصور وهي تملك رقة شديدة في توجيه السؤال، وعندما سئل يوسف ادريس «هل تتحمل ألا تدخن في حفلات ام كلثوم» وقال «انا اروح البيت احسن واسمعها من البيت» واعتبرت السيدة ام كلثوم ان هذا الامر تطاولا وتقليل من قيمتها".





وتابع مفيد فوزي: "وعندما سئل صلاح جاهين ما رأيك في أغنية انت عمري قال « هي البنت المراهقة لكل اغاني السنباطي»".



