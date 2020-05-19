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أخبار العالم

تكفل بطائرة خاصة لإجلاء مريضين.. تركي الدخيل يتحدث عن صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:09 ص
تركي الدخيل يتذكر
تركي الدخيل يتذكر موقف إنساني للراحل صالح كامل
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قسم الخارجي
توفي الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير مساء الاثنين عن عمر ناهز  79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث يعد الراحل واحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام في العالم العربي.

ونعى السعوديون الفقيد ببالغ الحزن والأسى متذكرين مواقف الراحل صالح كامل، حيث تحدث تركي الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات، عن تفاصيل مكالمة دارت بينهم، تكشف الوجه الحقيقي للشيخ صالح كامل.

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ويروي الدخيل سفير السعودية لدى دولة الإمارات عن عمل خيري قام به "صالح" مؤخرا خلال شهر رمضان، قائلا "هاتفني صالح كامل مباركا برمضان.. فقلت له: الحق لك يا عم صالح. قال:الأب يبارك لابنه".

وأضاف تركي الدخيل في تغريدة على تويتر عن صالح كامل " ثم تواصل معي طوال الأسبوعين الأولين لتسهيل إجلاء شابين مريضين بأمراض مزمنة"، وتابع قائلا  "ولأن الإجلاء لم يكن لمدينتيهما، تكفل رحمه الله بقيمة الطائرة الخاصة التي نقلتهما.. رفع الله درجته".

ويعد الراحل صالح كامل أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث كان نموذجا للمساهمة في مشاريع بمختلف القطاعات بالمملكة وخارجها.
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