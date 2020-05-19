AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بهذه الكلمات.. نجل جمال خاشقجي ينعي الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:05 ص
نجل جمال خاشقجي ينعي
نجل جمال خاشقجي ينعي الشيخ صالح كامل
Advertisements
قسم الخارجي
توفي الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير مساء الاثنين عن عمر ناهز  79 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حيث يعد الراحل واحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام في العالم العربي.

ونعى عدد كبير من السعوديين الفقيد صالح كامل ببالغ الحزن والأسى، حيث سادت حالة من الحداد بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال صلاح خاشقجي نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي معلقا على وفاة صالح كامل "لله ما أخذ ولله ما أعطى".

وقال خاشقجي في تغريدة على تويتر "للهم اغفر لعبدك صالح كامل وارحمه وأكرم نزله وارزقه رؤية وجهك الكريم.. عظم الله أجر أهله وذويه وكل من يحبه ورزقهم الصبر والسلوان في مصابهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعمل والد الراحل صالح كامل مديرا عاما لديوان مجلس الوزراء السعودي، بينما كانت تعمل عائلته بالطوافة حيث ولد كامل في مكة عام 1941.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

الحزن يخيم على "تويتر" بعد وفاة الشيخ الطبلاوى.. ومغردون: تقبّله الله في الصالحين

علاء مبارك ينشر صورة الرئيس الراحل ونجله ويدعو لهما بالرحمة

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

ترشيحاتنا

اجتمع بمحافظ الدقهلية منذ أيام بدون كمامة.. كورونا يهدد وزير التنمية المحلية

إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

نوع من الخضار يحمى من 7 أنواع من السرطان

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها

أول رد من وزير الرى عقب شائعات إصابته بكورونا بعد لقائه محافظ الدقهلية اليوم

لن تكون النتيجة جيدة كما توقعنا.. خبراء: فتح المطاعم والحدائق يمثل كارثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020

بملابس كلاسيكية.. درة تخطف الأنظار بأناقتها في هذه الإطلالة

بعد إثارتها الجدل .. 7 صور تكشف لون شعر هنا الزاهد الجديد