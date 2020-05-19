بهذه الكلمات.. نجل جمال خاشقجي ينعي الشيخ صالح كامل

توفي الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير مساء الاثنين عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حيث يعد الراحل واحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام في العالم العربي.





ونعى عدد كبير من السعوديين الفقيد صالح كامل ببالغ الحزن والأسى، حيث سادت حالة من الحداد بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.





من جانبه قال صلاح خاشقجي نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي معلقا على وفاة صالح كامل "لله ما أخذ ولله ما أعطى".





وقال خاشقجي في تغريدة على تويتر "للهم اغفر لعبدك صالح كامل وارحمه وأكرم نزله وارزقه رؤية وجهك الكريم.. عظم الله أجر أهله وذويه وكل من يحبه ورزقهم الصبر والسلوان في مصابهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



