الأمير نواف بن فيصل ينعى الشيخ صالح كامل: رحم الله الصديق والأخ الكبير

نعى عدد كبير من السياسيين والأمراء السعوديين، صالح كامل رجل الأعمال السعودي، الذي توفي فجر الثلاثاء، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





ويعد صالح كامل، واحدا من أهم المستثمرين في مجال الإعلام في العالم العربي، من خلال تجربة شبكة "ART" البارزة.





من جانبه نعى الأمير السعودي نواف بن فيصل الفقيد في تغريدة على تويتر قائلا "رحم الله الصديق والأخ الكبير صالح كامل وأسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأبنائه اخواني عبدالله ومحي الدين وأسرته الكريمة".





ويعد الراحل صالح كامل أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث كان نموذجا للمساهمة في مشاريع بمختلف القطاعات بالمملكة وخارجها، حيث بلغت ثروته حتى عام 2017 ما يزيد عن 2.6 مليار دولار.



