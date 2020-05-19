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رياضة

شاهد.. عضو مجلس الأهلي يكشف حقيقة تخليه عن علاج حُمُّصَة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:49 ص
محمد جمال الجارحى
محمد جمال الجارحى
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي عن حقيقة تخليه عن علاج مشجع القلعة الحمراء « حمصة» الذي تعرض لحادث مؤلم خلال إحدي مباريات الفريق.

وقال الجارحي عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"أكتب الكلمات التالية مُجبرًا، بعد إلحاح من الأصدقاء والمُحبين من مشجعي النادي الأهلي، الذين شهدوا الواقعة الخاصة بـ "حمصة"، ويشهدون إنني براء من تهمة المن، وإني أعوذ بالرحمن أن أكون من المختالين بخير يرزقني الله فعله".

وأضاف:"أنا وعدت حمصة بالتكفل بمصاريف علاجه، وتكلفة الأطراف الصناعية، بالإضافة لوعدي لوالدته بتعيينه في إحدى شركات الجارحي، فور تخرجه. وسددت بالفعل مصاريف المستشفى بالكامل، ده غير إللي ربنا قدرني عليه، وربنا يعلمه ويعلم النوايا..بالإضافة لـ (١٠٠ ألف جنيه) قدمهم النادي الأهلي، و (٨٠٠ ألف جنيه) قدمهم المستشار ترك آل الشيخ".

وأوضح: "مش بطلب من أهل "حمصة" إجابة على السؤال التالي : (راحت فين الفلوس دي؟!). لأني مازلت على وعدي، بالتكفل بمصاريف علاجه، وتكلفة الأطراف الصناعية، وتعيينه في الشركة".

واستطرد: "لكن حرصا على مصلحة "حمصة"، رفضت أدفع قيمة الأطراف الصناعية نقدًا، على إن "حمصة" يروح بنفسه مستشفى محترمة، ويتركب له أفضل نوع (الألماني)، وأنا متكفل بالمصاريف.. هل أخطأت لحرصي على التأكد من وصول المبلغ لمن يستحقه؟!ختامًا، أتمنى تمام الشفاء لـ "حمصة"، وأؤكد أن كل ما يشاع عن تراجعي عن دعم حمصة محض إفتراء.. والله المستعان على ما تصفون"
شاهد.. عضو مجلس الأهلي يكشف حقيقة تخليه عن علاج حُمُّصَة
شاهد.. عضو مجلس الأهلي يكشف حقيقة تخليه عن علاج حُمُّصَة
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