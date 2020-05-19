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رياضة

خالد الدرندلي: وضع الأهلي المالي يمكنه من شراء رمضان صبحي.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:48 ص
رمضان صبحي.
رمضان صبحي.
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محمد رشاد
أكد خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي، أن الوضع المالي للقلعة الحمراء يمكنه من الاحتفاظ بخدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بين صفوفه.


ومن المُنتظر أن تنتهي فترة إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء يسعون لتجديد إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأضاف الدرندلي خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت": "الوضع المالي للنادي قادر أن يحتفظ برمضان صبحي، لدينا الإمكانيات وهذا كله يعود للجنة الكرة ومحمود الخطيب ومحسن صالح، ونسير في ذلك، ونحن كمجلس إدارة مفوضين لجنة الكرة".

تابع: "اتمنى أن يستمر رمضان صبحي معنا في الأهلي".

وواصل: "في وقت من الأوقات تكون الكرة (بيزنس)، لو رمضان سيجلب دخلا كبيرا ونجد من يعوض دخله، ستتفق مصلحة رمضان والنادي".

اختتم: "لن ننظر في مسألة وجود رمضان صبحي بالعاطفة، ولكن ندرس الأمور بعقلانية".
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