سميرة سعيد تنعى الشيخ صالح كامل: قلّما تجتمع صفات كثيرة في شخص واحد

رحمه الله. نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للشيخ صالح كامل





وعلقت علي الصورة، ناعية الراحل: "مع إني لم أقابله قط.. لكني كنت دائمًا لدي يقين أنه يمتلك القوة والسلطة والمال والطيبة والعطاء والإنسانية..





وأضافت:" وقلّما تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد.. رحم الله الشيخ #صالح_كامل".









وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.





أنشأ صالح كامل مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي" وهو في مراحله التعليمية ، كما اتجه إلى مهنة عائلته وهي الطوافة في بداية حياته العملية.





وفور تخرجه انضم صالح كامل للعمل في إدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم انتقل للعمل في وزارة المالية بعد فترة قصيرة.