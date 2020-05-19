يوم عرفة.. فضيحة لـ الرئاسة التركية بسبب تغريدة عن وقفة العيد.. صور

وقعت الرئاسة التركية في فضحية كبيرة، وذلك عقب إعلان فرض حظر التجول بداية من يوم السبت المقبل، وقفة عيد الفطر، لتكتب وقفة عرفة، دون التمييز بين عيد الفطر وعيد الأضحى.





وكتب حساب الرئاسة التركية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد".





ليقوم الحساب عقب ذلك بتعديل التغريدة إلى فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من السبت المقبل إلى اليوم الاخير من العيد.





لاقت هذه الفضيحة حالة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب عدم معرفة الرئاسة التركية الفرق بين العيدين.





وسخر المتابعون من التعديلات التي أجريت على التغريدة في محاولة فاشلة لإنقاذ الموقف.