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تعليم

عمرها أكثر من 100 عام.. تاريخ تأسيس مدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:40 ص
مدرسة
مدرسة
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كريم ناصر
تأسست مدرسة العباسية الثانوية العسكرية للبنين بالإسكندرية منذ حوالى 100 عام بمحافظة الإسكندرية وبلغ عدد تلاميذها وقتها 475 طالبا وافتتحت فى عهد الخديوى عباس حلمى. 

ونستعرض فى التقرير التالي، تاريخ مدرسة العباسية الثانوية العسكرية للبنين. 

وتعد المدرسة من المدارس العريقة بالإسكندرية، وبدأت الدراسة فيها في أكتوبر 1910 وحول إليها كثير من تلاميذ المدارس الآميرية وبلغ عدد تلاميذها 475 تلميذا. 

واحتفلت نظارة المعارف بافتتاحها رسميا في يوم السبت 21 يناير 1911 برئاسة الخديوى عباس حلمي الثاني وبحضور الآمير عمر طوسون رئيس مجلس النظار ونظار الآشغال والحزبية والبحرية والمعارف ومحافظ الإسكندرية وأعضاء المجلس البلدي وموظفي الحكومة بالثغر ووجوهه وأعيانه.

وتكلف إنشاؤها نحو ربع مليون جنيه وتم تشييدها في أربع سنوات وتم تسميتها باسم المدرسة العباسية الثانوية في عام 1942.
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