AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:18 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع عبر فيديو الكونفرانس
Advertisements
نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. جاد القاضى رئيس المعهد، ود. وليد الزوواى امين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

في بداية الاجتماع، قدم د. جاد القاضي التهنئة لسيادة الوزير ولأعضاء المجلس بمناسبة  قرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصري من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، استعرض د. جاد القاضي تقريرًا حول الأنشطة والفعاليات التي قام بها المعهد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، مشيرًا إلى إعادة تشكيل اللجان العلمية بالمعهد، وكذلك إنضمام المعهد لمواقع التراث العالمية التابعة لهيئة اليونسكو.

كما استعرض د. القاضي نبذه عن "Year Book" وهو كتاب سنوي يصدره المعهد يتضمن النشر العلمي، والمؤلفات العلمية ، والدراسات، والمهمات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية  التي قام بها الباحثين في المعهد خلال عام، وقد تم رفعها على موقع المعهد لتعظيم الاستفادة من المنشورات العلمية.

وأحيط المجلس علمًا بتسجيل المعهد كأحد دور النشر المصرية ومشاركته في معرض القاهرة الدولى للكتاب، كنوع من نشر الثقافةالعلمية وتبسيط العلوم.

وناقش المجلس اللائحة التنفيذية المقترحة للمجلس، حيث وجه د. خالد عبدالغفار بالتوسع في بعض القواعد وتطويرها بما يتلائم مع التغيرات الحديثة، وبما يعمل على حسن سير العمل، ويحسن وينظم أداء منظومة العمل داخل المعهد، بما ينعكس على تطوير عملية البحث العلمي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة هامة لتسليط الضوء على الباحثين.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المعهد البحثية في هذا الشأن، وأن تكون القرارات التي يتم اتخاذها تخدم الصالح العام والبحث العلمي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالترقيات، والتعيينات، واللجان العلمية.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسسات البحث العلمي تضع كافة إمكانياتها لمواجهة كورونا.. فيديو

بشري من مركز التميز العلمي للمصريين: نعمل على تحضير لقاح مضاد لفيروس كورونا

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث أمراض العيون عبر "الفيديو كونفرانس"

ترشيحاتنا

عدوى كورونا بـ 10 جنيهات.. المقطم خارج نطاق الحظر.. فيديو

إنفوجراف.. تفاصيل وأرقام تكشف خطة التعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020

سعر الذهب يسجل أعلى مستوى له في 7 سنوات.. صعد 2%

الغدر في دمه.. شاهد | خالد أبو النجا خائن للقضية الفلسطينية في أحدث ظهور سينمائي

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر