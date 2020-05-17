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تعليم

وزير التعليم العالي : عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات 400 ألف طالب .. وإعلان جداول امتحاناتهم خلال أيام

الأحد 17/مايو/2020 - 05:02 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية
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قســـم التعليم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توافقت على أن يكون الأول من يوليو المقبل هو موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات.


وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ،  أن ذلك سيكون عطفا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 بتاريخ  18 أبريل الماضي بشأن وضع الخطط المستقبلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 – 2020.


وقال وزير التعليم العالي : أشارت المادة التاسعة إلى تأجيل الامتحانات، وعهدت لمجالس الجامعات والمعاهد بوضع جداول الامتحانات، وكذا الضوابط والإجراءات اللازمة التي تتيح للطلاب البدء في الامتحانات. 


وأضاف وزير التعليم العالي، أن عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات يبلغ حوالي 400 ألف طالب، وفيما يتعلق بتنظيم الامتحان نترك لكل جامعة ومعهد بمجالسه المختلفة وضع الجداول الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحان مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.


وأخيرًا أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سوف تعلن الجداول في الجامعات والمعاهد خلال الأيام القليلة المقبلة. 
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