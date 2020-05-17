AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد توجيهات وزير التعليم العالي بوضع خطة لامتحانات السنوات النهائية.. الجامعات تتحرك للاستعداد والوقاية

الأحد 17/مايو/2020 - 04:30 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
  • جامعة سوهاج: نوفر كمامات وتعقيما مستمرا بامتحانات طلاب السنوات النهائية
  • جامعة الأقصر: عقد الامتحانات بعد فترة وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة
  • التعليم العالي توجه رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات السنوات النهائية


عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.


وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه رؤساء الجامعات بضرورة وضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.


وشدد على ضرورة وضع رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.


وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الجامعة لوضع تصور لشكل الامتحانات، مشيرا إلى أن اقتصار الامتحانات على السنة النهائية ساعد على وجود إمكانيات كبيرة بتوزيع الطلاب على مساحات أوسع، بحيث تكون المساحة بين كل طالب وزميله لا تقل عن 2 متر.


وأضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن توزيع اللجان سيكون على 3 فترات في اليوم، لكي تعطي فترة زمنية أوسع لطلاب الكليات التي بها أعداد كبيرة مثل الآداب والتجارة والحقوق، بالإضافة إلى أعمال التطهير، فلن يدخل للطالب اللجنة بدون ارتداء الكمامات، بحيث سيتم توفير كمامات للطلاب الذين ليس لديهم كمامة، كما ستجرى عمليات التطهير قبل وبعد اللجان وسيتم اتخاذ إجراءات وقاية للمراقبين.


وأشار إلى أن الأوراق الخاصة بالإجابة سيتم وضعها بعيدا عن متناول أيدي المصححين لمدة 24 ساعة قبل بدء التصحيح، كما سيتم توفير أتوبيسات للجامعة لنقل الطلاب بشكل منتظم وسيتم توفير ساعة من الوقت لتعرف الطلاب على أماكنهم باللجان.


وقال الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، إن طلاب السنوات النهائية ستعقد لهم الاختبارات بصورة اعتيادية بعد مرور فترة من وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة، مشيرا إلى أنه ستحسب لهم أعمال السنة بصورة اعتيادية، حيث إن جميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية، ستتم بصورة عادية طبقًا لما هو معمول به فى الظروف العادية، وتطبق قواعد الرأفة بشكل اعتيادي.


وأضاف أن جامعة الأقصر أقرت القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلي للجامعات، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن ما وصلت له لجنة دراسة المقررات وذلك لوضع الخرائط الدراسية بلجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية.


وأشار إلى أن تفاصيل تم وضع قواعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باختبارات الفصل الدراسى الثانى 2019-2020، وذلك لطلاب سنوات النقل بكليات الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات وزير التعليم العالي اليوم.. احذروا الابحاث المنقولة .. مطلوب نسبة النجاح فقط .. والاختبارات الالكترونية لن تطبق على جميع الكليات

لهذا السبب .. الأعلى للجامعات يرفض الاكتفاء بعمل البحث للخريجين

وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

تساؤلات طلاب السنوات النهائية بالجامعات على مائدة البرلمان

«إرجاء امتحانات سنوات التخرج» رسالة لوزير التعليم العالي من الطلاب.. ووعود من رؤساء الجامعات لهم

جامعة الأقصر تعلن قواعد تطبيق اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل كلمة رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة في عيد الفطر لمواجهة كورونا

تعرف على ضيفة "رامز مجنون رسمي" اليوم

حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة بسبب الهجوم على محمد فضل

بعد تصريحات رئيس الوزراء .. مصطفى يونس: أؤيد عودة الدوري بشرط

قمة الوعي.. أحمد حسام ميدو: المواطنون يتبادلون الكمامات أمام البنوك.. شاهد

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة