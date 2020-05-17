بعد توجيهات وزير التعليم العالي بوضع خطة لامتحانات السنوات النهائية.. الجامعات تتحرك للاستعداد والوقاية

جامعة سوهاج: نوفر كمامات وتعقيما مستمرا بامتحانات طلاب السنوات النهائية

جامعة الأقصر: عقد الامتحانات بعد فترة وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة

التعليم العالي توجه رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات السنوات النهائية









عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس، السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.









وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه رؤساء الجامعات بضرورة وضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.









وشدد على ضرورة وضع رؤساء الجامعات المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.









وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الجامعة لوضع تصور لشكل الامتحانات، مشيرا إلى أن اقتصار الامتحانات على السنة النهائية ساعد على وجود إمكانيات كبيرة بتوزيع الطلاب على مساحات أوسع، بحيث تكون المساحة بين كل طالب وزميله لا تقل عن 2 متر.









وأضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن توزيع اللجان سيكون على 3 فترات في اليوم، لكي تعطي فترة زمنية أوسع لطلاب الكليات التي بها أعداد كبيرة مثل الآداب والتجارة والحقوق، بالإضافة إلى أعمال التطهير، فلن يدخل للطالب اللجنة بدون ارتداء الكمامات، بحيث سيتم توفير كمامات للطلاب الذين ليس لديهم كمامة، كما ستجرى عمليات التطهير قبل وبعد اللجان وسيتم اتخاذ إجراءات وقاية للمراقبين.









وأشار إلى أن الأوراق الخاصة بالإجابة سيتم وضعها بعيدا عن متناول أيدي المصححين لمدة 24 ساعة قبل بدء التصحيح، كما سيتم توفير أتوبيسات للجامعة لنقل الطلاب بشكل منتظم وسيتم توفير ساعة من الوقت لتعرف الطلاب على أماكنهم باللجان.









وقال الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، إن طلاب السنوات النهائية ستعقد لهم الاختبارات بصورة اعتيادية بعد مرور فترة من وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة، مشيرا إلى أنه ستحسب لهم أعمال السنة بصورة اعتيادية، حيث إن جميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية، ستتم بصورة عادية طبقًا لما هو معمول به فى الظروف العادية، وتطبق قواعد الرأفة بشكل اعتيادي.









وأضاف أن جامعة الأقصر أقرت القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلي للجامعات، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن ما وصلت له لجنة دراسة المقررات وذلك لوضع الخرائط الدراسية بلجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية.







