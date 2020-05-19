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محافظات

قها للعزل الصحي عن الطاقم الطبي بقسم الاستقبال: صورة مشرفة في التعامل مع مصابي كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد مستشفى قها المركزى والمخصصة للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، حرصه على الاهتمام بالحالات المصابة التى يتم تحويلها إليه يوميا.

ووصف المستشفى العاملين بقسم الاستقبال ومكتب الدخول بالأبطال فهم أول من يستقبلون الحالات ويسجلون الدخول وآخر من يودعونهم بعد شفائهم وتعافيهم من الفيروس.

وقال المستشفى إن مسئولى الاستقبال يتم اختيارهم بعناية لأنهم أول من يتعاملون مع المريض ويعملون على رفع معنوياتهم فهم صورة مشرفة لنا جميعا.

وكان مستشفى قها للعزل الصحي قد أعلن عن تعافي 6 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من العزل ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 209 حالات شفاء من بينهم 2 أطباء.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 209 أشخاص.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.
قها للعزل الصحي عن الطاقم الطبي بقسم الاستقبال: صورة مشرفة في التعامل مع مصابي كورونا
قها للعزل الصحي عن الطاقم الطبي بقسم الاستقبال: صورة مشرفة في التعامل مع مصابي كورونا
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