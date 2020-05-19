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اقتصاد

التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير لانخفاض حجم التجارة الدولية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:19 ص
د- هالة سعيد وزيرة
د- هالة سعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحوارات "صوت مصر "تغيير الواقع" والتي أطلقتها "قمة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين تأثير أزمة انتشار فيروس COVID -19 على العالم وكيف ترسم تلك "الأزمة" مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.

تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة و التعايش مع الواقع الجديد.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة الكورونا غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير.

وتابعت السعيد أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر علي قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن الضرر الواقع علي الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير علي سوق العمل، لافتة إلي تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في  التوظيف بما متوسطه ٢٥ مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.

وأشارت السعيد إلي أن ما يزيد من تعقد الأزمة هو وجود قدر من عدم اليقين من حيث وقت انتهاء الأزمة وعمقها وتداعياتها، مستطردا أن هناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك الأزمة كالسياحة والنقل الجوي وأخري توقفت جزئيًا بما يؤدي إلي حالة من الركود علي الاقتصاد العالمي.

وبالحديث عن مصر أوضحت السعيد أن مصر تتضرر كباقي الدول لكن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولها في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة. 
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لو حدثت تلك الأزمة في ٢٠١٦، قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطًا جدًا على الاقتصاد المصري.

ولفتت د.هالة السعيد إلي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر بتوفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه.. وأكدت السعيد أن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتي مارس ٢٠٢٠.

يمكن متابعة أولي حلقات د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في  "صوت مصر - تغيير الواقع" من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3bFKEcZ

ويُشار إلى أن قمة صوت مصر بدأت إطلاق حوارات "صوت مصر-تغيير الواقع"  t- Reshaping Norms باستضافة دكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد قامتا بتنظيم الدورة الرابعة "لقمة صوت مصر" ضمن فعاليات ثاني أيام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نوفمبر الماضي.
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