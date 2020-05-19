فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لمن يهمه الأمر التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg





وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.





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يذكر أنه قد تم افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية حتى الان في عدد من المحافظات.





وتقوم المدارس المصرية اليابانية بتدريس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.





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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التعاقد مع عدد من الخبراء اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.





يأتي ذلك إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية.





وتم التعاقد بمقر السفارة المصرية في طوكيو، وبحضور السفير أيمن كامل سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي بطوكيو، وهانم أحمد الملحق الثقافي بطوكيو، خلال زيارة وفد الوزارة إلي اليابان، والذي ضم نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني لتفقد المدارس في اليابان والتعرف عن قرب على أنظمة التوكاتسو المطبقة وزيارة وفد معلمين المدارس المصرية اليابانية أثناء تدريبهم في جامعة فوكوي.



